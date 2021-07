https://it.sputniknews.com/20210713/iphone-12-negli-usa-venduti-oltre-100-milioni-di-unita-12129992.html

iPhone 12, negli USA venduti oltre 100 milioni di unità

iPhone 12, negli USA venduti oltre 100 milioni di unità

Ancora più rosee le previsioni per il 2022 e per le vendite dell'iPhone 13. 13.07.2021

2021-07-13T23:53+0200

2021-07-13T23:53+0200

2021-07-13T23:53+0200

Nonostante la presentazione del nuovo modello sia ormai alle porte, iPhone 12 sta continuando a far registrare ottimi dati dal punto di vista delle vendite degli Stati Uniti.Stando a quanto riferito da Samik Chatterjee, analista presso JP Morgan, nel solo 2020 sono stati distribuiti ben 68 milioni di iPhone, per un totale che, arrivati ormai quasi alla metà di luglio 2021, hanno ampiamente superato i 100 milioni di unità distribuite.Una cifra piuttosto importante, e che va ad eguagliare il record che era stato stabilito da iPhone 6 e iPhone 6 plus al lancio nel 2014-2015.Numeri che potrebbero essere addirittura sbriciolati dal venturo iPhone 13, il quale secondo JP Morgan potrebbe arrivare a vendere circa 226 milioni di unità nel 2022, superando il quantitativo che l'azienda potrebbe produrre e spedire quest'anno. TQuali saranno le feature del nuovo iPhone?Sono diverse le feature attese dai fan del brand per il nuovo iPhone 13, che come da tradizione sarà come da tradizione in autunno.Quello che ci si aspetta è un display con frequenze di aggiornamento più elevate, fotocamere potenziate, batterie più prestanti e prestazioni generali migliori grazie all'A15 Bionic.

