Indagati per illecito finanziario Matteo Renzi e Lucio Presta

Il leader di Italia viva ed il manager dei vip Lucio Presta sono indagati per finanziamento illecito ai partiti dalla Procura di Roma. 13.07.2021, Sputnik Italia

Il reato di finanziamento illecito ai partiti per i quali sono indagati Matteo Renzi ed il manager dei vip Lucio Presta riguarda il documentario su Firenze "Firenze secondo me" realizzato da Renzi con la casa di produzione Arcobaleno 3 della famiglia Presta.l documentario costato quasi un milione di euro tra compenso per Renzi e spese di produzione è stato mandato in onda su Discovery Channel ottenendo tuttavia scarsi risultati con il solo 2% di share, e la famiglia Presta ha ricevuto dal canale solo 20mila euro.Per il documentario Matteo Renzi invece aveva ricevuto 454mila euro.Le indagini della ProcuraLa Procura di Roma e gli uomini del nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza ipotizzano che dietro al compenso del documentario ci fosse un finanziamento illecito per il Renzi politico.Nei giorni scorsi gli agenti della Finanza hanno perquisito la casa dei due Presta, nella società Arcobaleno, sequestrando alcuni documenti che potrebbero essere utili alle indagini.

