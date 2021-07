https://it.sputniknews.com/20210713/green-pass-in-francia-il-60-dei-cittadini-appoggia-lobbligo-imposto-dal-governo-12132875.html

Green Pass in Francia: il 60% dei cittadini appoggia l'obbligo imposto dal governo

Quasi il 60% dei cittadini della Francia sostengono la decisione delle autorità sulla necessità del pass sanitario per accedere a ristoranti e bar. Lo si... 13.07.2021, Sputnik Italia

Nella serata di ieri il presidente francese Emmanuel Macron in un intervento alla nazione ha annunciato che a partire da agosto in bar, ristoranti, centri commerciali, così come su aerei, treni ed autobus a lunga percorrenza, sarà richiesto il pass sanitario che dimostra la vaccinazione effettuata oppure la negatività al COVID-19.La parte del provvedimento che prevede l'introduzione di Green Pass per i viaggi ha ricevuto il più grande sostegno tra i rispondenti: la misura è supportata dal 76%. La limitazione dell'accesso ai siti culturali risulta essere appoggiata dal 66% degli intervistati mentre il divieto di recarsi a bar e ristoranti ha raccolto il 58% dei consensi.Il sondaggio online, a cui hanno partecipato 1.006 persone in età superiore ai 18 anni, è stato effettuato il 12-13 luglio.

privietale 60% di lobotomizzati da hollywood, liberisti, nichilisti, edonisti, borghesacci, ABOMINEVOLI!!! 0

1

2021

Notiziario

