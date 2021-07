https://it.sputniknews.com/20210713/francia-multa-da-500-milioni-a-google-per-violazione-dei-copyright-12124216.html

Francia, multa da 500 milioni a Google per violazione dei copyright

Francia, multa da 500 milioni a Google per violazione dei copyright

A giugno il gigante del web ha ricevuto un altro schiaffo da Parigi, che imposto una multa da 200 milioni di euro per abuso della posizione di mercato. 13.07.2021, Sputnik Italia

Google dovrà pagare una multa da 500 milioni di euro per violazione dei copyright sulle notizie. Lo ha annunciato questo martedì l'antitrust francese, riferisce Reuters. L'autorità di vigilanza ha dato ragione agli editori APIG, SEPM e AFP, che accusano il gigante del web di non aver negoziato "in buona fede" un'intesa sulla remunerazione dei contenuti di notizie online, ai sensi di una recente direttiva UE che crea i cosiddetti "diritti di vicinato".Alla big tech è stata imposta una scadenza di due mesi per presentare una formula di risarcimento. In caso contrario dovrà pagare sanzioni aggiuntive sino a 900.000 euro al giorno.Google ha subito la sua prima multa antitrust in Francia nel dicembre 2019, quando è stata condannata a pagare 150 milioni di euro. Altre multe sono seguite poco dopo, con l'ultima in arrivo a giugno, quando l'autorità di vigilanza ha multato la società con 220 milioni di euro "per promuovere i suoi servizi nel settore della pubblicità online".

Black Bird Non frega un cazzo a Google della multa da 500 milioni ... se fosse stata di almeno 50 miliardi forse l'avrebbe sentita ...500 milioni sono solo spiccioli per Google 0

