Francia, Macron a fine mandato: annunciata la data delle prossime elezioni presidenziali

Il mandato di Emmanuel Macron, eletto nel maggio del 2017 scadrà il prossimo anno. Il portavoce del governo ha annunciato le date dell'elezione del suo... 13.07.2021, Sputnik Italia

Il primo turno delle elezioni presidenziali francesi si terrà il 10 aprile del 2022 ed il secondo il 24 aprile. Lo ha annunciato questo martedì il portavoce del governo Gabriel Attal dopo il Consiglio dei Ministri. Le date sono state scelte in seguito ad una consultazione dei partiti politici con il ministro degli Interni Gerald Darmanin. In Guadalupa, Martinica, Guyana, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin e nella Polinesia francese, gli elettori voteranno di sabato per tenere conto del fuso orario. Le elezioni legislative, invece, si terranno il 12 e 19 giugno. Emmanuel Macron è stato eletto presidente il 7 maggio 2017 per un mandato di cinque anni ed è entrato in carica il 14 maggio.

