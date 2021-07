https://it.sputniknews.com/20210713/facebook-testa-una-nuova-funzione-simile-ai-thread-di-twitter-12116491.html

Facebook testa una nuova funzione simile ai thread di Twitter

Facebook testa una nuova funzione simile ai thread di Twitter

La nuova funzionalità sarebbe già stata resa disponbiile per una ristretta cerchia di personaggi pubblici selezionati. 13.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-13T07:44+0200

2021-07-13T07:44+0200

2021-07-13T07:44+0200

scienza e tech

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/9969717_51:0:1870:1023_1920x0_80_0_0_3dbed13d1113c6528dcd4e9d15ee1cbe.jpg

Con un prossimo aggiornamento, Facebook introdurrà una nuova opzione Thread, utile per fornire agli utenti l'opportunità per aggiungere nuovi commenti ad un post originale, così da rendere possibile la costruzione di storie contestuali tramite degli aggiornamenti condivisi.L'aggiunta di ogni post a quello principale andrebbe così a creare un flusso di aggiornamenti relativi alla discussione iniziale, esattamente come già avviene su Twitter dal 2017.L'obiettivo di Facebook con la crezione dei Thread sarebbe però leggermente diverso, e consisterebbe nel cercare di fornire uno strumento per, a titolo di esempio, condividere aggiornamenti sui propri eventi quotidiani in corso, in maniera molto simile rispetto a quanto viene fatto dalle agenzie di stampa nella copertura di particolari avvenimenti.Attualmente, stando a quanto trapelato, la nuova funzionalità sarebbe in fase di betatesting con alcuni personaggi pubblici selezionati.La scorsa settimana era stato reso noto che Facebook ha messo a punto un test atto ad inviduare potenziali estremisti presenti sulla piattaforma.

https://it.sputniknews.com/20210707/trump-fa-causa-a-facebook-twitter-e-google-per-il-bando-dai-social-12053995.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scienza e tech, mondo