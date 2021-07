https://it.sputniknews.com/20210713/euro-2020-tifosi-inglesi-lanciano-petizione-per-ripetere-la-finale-di-wembley--12122411.html

La vittoria dell'Italia ai recenti campionati Europei di calcio è un dato assodato ormai per tutti. O quasi.E' notizia delle ultime ore, infatti, che una parte dei tifosi dell'Inghilterra abbia avuto l'idea di lanciare una serie di petizioni per chiedere la ripetizione della finalissima disputatasi a Wembley due sere fa.Secondo i supporter dei Three Lions, l'Italia sarebbe infatti stata favorita da un arbitraggio "di parte" e avrebbe giocato sporco come testimoniato, secondo gli inglesi, dal presunto episodio in cui capitan Giorgio Chiellini ha tirato il colletto della maglia di Bukayo Saka, facendolo cadere a terra.Proprio a seguito di tale episodio, il capitano degli Azzurri sarebbe dovuto essere espulso, e proprio in virtù di ciò viene chiesta la 'rinvicita' sotto la direzione di un arbitro "imparziale".Nonostante ciò, va sottolineato che la stragrande maggioranza dei tifosi inglesi ha preso le distanze da tali posizioni, reputandole imbarazzanti ed avvilenti per tutta la nazione.Il bagno di folla degli AzzurriIntanto ieri gli Azzurri campioni d'Europa sono stati ricevuti dalle massime autorità dello stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi.Subito dopo si è consumato un vero e proprio bagno di folla nel centro di Roma, con i vincitori che hanno esposto il prestigioso trofeo da un bus scoperto.

