Euro 2020, a Wembley rubato orologio da 46.000 euro al pilota di F1 Lando Norris

L'increscioso episodio ha visto protagonista un gruppo di pseudo-tifosi inglesi, adirati in seguito alla sconfitta della loro nazionale contro l'Italia. 13.07.2021, Sputnik Italia

gran premio f1

mondo

Quella dell'11 luglio 2021 rimarrà nella storia come una serata nera per l'Inghilterra, a causa della sconfitta nella finale degli Europei contro l'Italia.Lo sarà a maggior ragione per Lando Norris, il pilota originario di Bristol, che proprio a Wembley sperava di festeggiare il successo della sua nazionale.E invece, oltre al danno la beffa per la guida della McLaren, che è stato vittima di una vera e propria rapina perpetrata da alcuni pseudo-tifosi inglesi, che gli hanno sottratto un orologio Richard Mille del valore di 40.000 sterline, pari a 46.000 euro.Il grave episodio è stato confermato da diversi testimoni oculari, oltre che dalla stessa McLaren:Fortunatamente, il pilota non ha riportato altri danni se non quelli materiali, e potrà ora concentrarsi sulla preparazione del prossimo Gran Premio.La Formula 1, infatti, nel week end farà tappa proprio in Inghilterra, a Silverstone, dove Norris cercherà di rifarsi per quanto accaduto l'11 luglio.

Irina Derefko Sti c...i!!!! 46000 Euro per un'orologio...... 0

Focahontas 46000€ ed è pure un brutto orologio, na tamarrata. I Christopher Ward a confronto sono qualitativamente di lusso e costano pochissimo, roba da 400-1000€ in media. 0

