Crisanti: “Il liberi tutti è pericoloso. Il rischio sono nuove mutazioni più resistenti”

I contagi continueranno a salire e non si raggiungerà l’immunità di gregge, per questo bisogna pensare alla terza dose in futuro. 13.07.2021, Sputnik Italia

Per il virologo Andrea Crisanti l’andamento della pandemia è preoccupante, soprattutto per l’alleggerimento delle restrizioni in diversi Paesi, come l’Inghilterra, una situazione che “rischia di facilitare nuove varianti più resistenti ai vaccini”. E anche se in Italia la situazione dei contagi è sotto controllo, con meno di 1.000 infezioni al giorno che però salgono a ritmo costante, gli “assembramenti aiutano sempre il virus” e “non si può far finta che la variante Delta non sia un rischio per un Paese come l’Italia” dove meno della metà della popolazione è totalmente vaccinata.Concentrarsi sui vaccini mRnaPer Crisanti adesso che le dosi di AstraZeneca e J&J somministrate in Italia sono sempre di meno, bisogna concentrarsi per capire quale tipo di vaccino è più efficace per una terza dose.Quindi “meglio fare dei test per capire quale sia il migliore per la terza dose e andare avanti con uno”, per l’esperto.Ultimi dati Covid in ItaliaIeri, 12 luglio, l'Italia ha registrato un aumento di 888 casi Covid, cifra che porta il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.272.163.Nell'ultimo giorno sono state registrate 13 vittime, mentre il totale dei decessi sale a 127.788.La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nel giorno di ieri di 1.529 unità, cifra che porta il totale dei guariti a 4.103.949.

schardif Un esperto di come stare in sedia 0

Irina Derefko Le varianti, non vengono stimolate dall'inoculazione della terapia genica in massa? 0

