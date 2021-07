https://it.sputniknews.com/20210713/covid-filiera-italia-no-a-nuove-chiusure-stop-and-go-ma-si-a-green-pass-per-locali-e-trasporti-12129055.html

Covid, Filiera Italia: “No a nuove chiusure stop and go, ma sì a green pass per locali e trasporti”

Covid, Filiera Italia: “No a nuove chiusure stop and go, ma sì a green pass per locali e trasporti”

Filiera Italia commenta l'arrivo del green pass sanitario affermando la sua posizione a favore di più controlli con l'uso del certificato vaccinale anche per... 13.07.2021, Sputnik Italia

"Sì a green pass per locali privati e trasporti, gli irresponsabili siano isolati", queste le parole di Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia che prende posizione sull'uso del green pass per tutelare la ripresa del Paese e prevenire nuove chiusure.Le continue aperture e chiusure e i vari "stop and go" dovuti alla pandemia sono costati al solo settore dell'horeca circa 41 miliardi di euro nel 2020.L'Italia segua l'esempio di altri Paesi europeiFiliera Italia richiede all'Italia di non essere indecisa e di seguire l'esempio di altri Paesi europei nell'inserire il controllo green pass anche in locali privati e nei trasporti. Il settore dell'agroalimentare e della ristorazione dà cenni di ripresa ma si tratta di un momento delicato.Ripartenza del Paese a partire dalla ripresa dei consumiSecondo quanto affermato da Filiera Italia, la vera partita si gioca con la ripresa dei consumi durante l'estate per arrivare al "banco di prova" a inizio autunno."Gli strumenti per evitare aperture a singhiozzo esistono, la campagna vaccinale sta dando i suoi frutti, non si perda tempo ora, perché il rischio è di innescare un processo a ritroso e nessuno vuole rischiare di trovarsi in piena estate nelle stesse condizioni dell’ottobre scorso con serrate improvvise alternate a aperture contingentate" ribadisce Scordamaglia.Filiera Italia conclude il comunicato stampa affermando la necessità di non punire coloro che si stanno impegnando per far ripartire il Paese ma far prendere le responsabilità a coloro che si rifiutano di contribuire alla ripartenza."Si penalizzi chi irresponsabilmente sceglie di non vaccinarsi. Come in tutti i precedenti casi della storia una patologia ormai endemica si combatte solo con il vaccino" conclude Scordamaglia.

