https://it.sputniknews.com/20210713/covid-figliuolo-green-pass-come-in-francia-per-convincere-gli-ultimi-irriducibili-12122546.html

Covid, Figliuolo: "Green pass come in Francia per convincere gli ultimi irriducibili"

Covid, Figliuolo: "Green pass come in Francia per convincere gli ultimi irriducibili"

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che a partire dal 21 luglio il green pass sarà necessario per frequentare luoghi ed eventi... 13.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-13T08:28+0200

2021-07-13T08:28+0200

2021-07-13T08:28+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/10294057_0:92:2987:1772_1920x0_80_0_0_67dcaefcbdd592df5788a9f0d27e3cf6.jpg

L'obiettivo del commissario straordinario è raggiungere l'80% della popolazione vaccinata entro settembre. Per convincere gli "ultimi irriducibili" Figliuolo non esclude una soluzione simile a quella francese, annunciata nelle scorse ore dal presidente Macron, che prevede l'accesso a luoghi, eventi e trasporti pubblici con il Green Pass. In Francia a partire dal 21 luglio il green pass sarà richiesto alle manifestazioni di cultura, concerti, recite, festival. Ad agosto diventerà necessario in bar, ristoranti, centri commerciali, ospedali, case di riposo, nonché su aerei, treni ed autobus a lunga percorrenza. Il "lasciapassare sanitario" dovrà essere presentato da tutti i visitatori che hanno compiuto i 12 anni, ha sottolineato il capo dell'Eliseo. La richiesta del certificato sanitario è dovuta alla diffusione della variante Delta in Europa, che preoccupa per una maggiore resistenza ai vaccini. La vaccinazione in ItaliaIn Italia sono state somministrate oltre 58 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19, ha riferito il commissario Figliuolo. Il 45,01% della platea vaccinabile, pari a 24.310.848 persone con più di 12 anni, ha concluso il ciclo di immunizzazione con entrambe le dosi di vaccino o con il monodose. Per raggiungere l'obiettivo della campagna di vaccinazione il commissario ha annunciato il ricorso ad iniziative speciali, come gli open day, gli open night, per avere il vaccino senza prenotazione.

Don Camillo Più che per convincere per far stare a casa i no-vax. Scegliere di non vaccinarsi è un sacrosanto diritto, non diffondere il virus è un obbligo. Punto. (Cortesemente rispondere senza offendere) 12

volpeneldeserto Unione Europea dice che i non vaccinati non vanno discriminati,invece sta succedendo il contrario,non si può imporre un siero genico criminale,non può impedire la libertà di movimento ,nazista 9

29

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia