Corte suprema spagnola respinge ricorsi contro la grazia ai politici secessionisti catalani

Corte suprema spagnola respinge ricorsi contro la grazia ai politici secessionisti catalani

La decisione della maggioranza guidata da Pedro Sanchez ha scontentato sia i secessionisti che i partiti di destra, da sempre schierati contro... 13.07.2021, Sputnik Italia

La Corte suprema spagnola ha rifiutato di sospendere temporaneamente i decreti del governo che graziano nove politici catalani nel periodo di analisi del loro caso.E' stata dunque respinta la richiesta di diversi parlamentari dei partiti di opposizione "Citizens" e VOX, che a fine giugno avevano presentato ricorso contro la decisione del governo socialista di Pedro Sanchez.Il governo spagnolo a fine giugno ha graziato nove politici catalani condannati per la loro partecipazione all'organizzazione di un referendum illegale sull'indipendenza tenutosi nel 2017.Insoddisfazione per il decreto governativoLa decisione delle autorità spagnole ha causato il risentimento sia dei secessionisti catalani, che chiedono un'amnistia per tutti coloro che sono coinvolti nel movimento indipendentista e nel referendum, sia i partiti di destra in Spagna, che considerano la grazia un provvedimento inaccettabile. I decreti del governo sono stati impugnati da un certo numero di parlamentari dei partiti di opposizione: People's, Citizens e VOX.

