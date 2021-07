https://it.sputniknews.com/20210713/cina-ecco-il-primo-raccolto-di-riso-lunare-12115671.html

Cina, ecco il primo raccolto di riso 'lunare'

Dopo diversi mesi dalla fine della missione della Chang'e 5, gli scienziati cinesi hanno portato a termine il processo di coltivazione di semi fatti crescere...

Scienziati della South China Agricultural University nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, hanno raccolto il primo raccolto di riso dai semi provenienti dalla Luna e arrivati alla fine dello scorso anno a bordo della navicella spaziale Chang'e 5, L'emittente China Central Television ha riferito che la raccolta del riso "spaziale" è iniziata il 9 luglio nel campo della base di formazione e ricerca della South China Agricultural University. Il processo di selezione e semina del riso "spaziale" ha richiesto diversi mesi, ma il risultato ha soddisfatto le aspettative e gli scienziati sono stati in grado di raccogliere il primo raccolto. Nel corso dei prossimi anni, gli scienziati hanno in programma di piantare e raccogliere ripetutamente riso dai grani spaziali per produrre nuove varietà di riso cinese.La missione del Chang'eIl 24 novembre 2020 la Cina ha lanciato il veicolo Chang'e-5, che il 1 dicembre è atterrato in un'area del lato visibile della Luna. Nei due giorni successivi, utilizzando un dispositivo di perforazione e un manipolatore con un secchio installato sul modulo di atterraggio, è stato raccolta una certa quantità di suolo , che è stata poi posta in un apposito vano del modulo per il decollo. Si è trattato della prima navicella spaziale cinese ad essere inviata sulla Luna negli ultimi 44 anni. La Cina è diventata il terzo paese dopo gli Stati Uniti e l'URSS in grado di svolgere tale missione. Il 17 dicembre, il dispositivo ha consegnato con successo 1731 grammi di campioni di suolo lunare sulla Terra, che sono stati successivamente trasferiti agli scienziati per la ricerca.

