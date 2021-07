https://it.sputniknews.com/20210713/censis-per-8-italiani-su-10-internet-dovrebbe-essere-garantito-a-tutti-il-60-vorrebbe-gia-il-5g-12120888.html

Censis: per 8 italiani su 10 internet dovrebbe essere garantito a tutti, il 60% vorrebbe già il 5G

Secondo il rapporto del Censis in collaborazione con WindTre, nel mondo italiano post-Covid la maggioranza degli italiani considera internet come qualcosa di... 13.07.2021, Sputnik Italia

Nel 2021 in Italia sono in 46 milioni coloro che sono dotati di una connessione internet, ma l'accesso non sempre è garantito.Secondo il Rapporto "Il valore della connettività nell’Italia del dopo Covid-19" realizzato dal Censis in collaborazione con WindTre, internet è diventato parte essenziale della vita degli italiani per attività professionali e connessioni personali, e la pandemia ha decretato il suo accesso tra i diritti fondamentali.Nel dettaglio l'86,3% degli italiani è convinto che l’accesso a internet deve essere garantito a tutti, ovunque e comunque, e per l'80,2% i costi di connessione dovrebbero essere finanziati, per intero o in parte, dalla fiscalità generale.Costi crescenti con tariffe in caloDei 46 milioni di italiani che hanno internet, il 65,5% si connette sia tramite la rete fissa, sia tramite la rete mobile, il 14,1% solo da mobile, il 12,1% solo da fissa.Per l’88,9% degli italiani dotati di connessione internet, durante la pandemia le compagnie telefoniche hanno saputo soddisfare i bisogni dei clienti. Tuttavia queste ultime hanno margini di profitto ridotti a causa della forte concorrenza.Connessioni più potentiLa connessione internet è garante della maggioranza delle attività svolte dagli italiani su base giornaliera. Dalle attività professionali alla salute, dalla connessione con i propri contatti al pagamento delle utenze.Per questo 13 milioni di italiani vogliono potenziare nei prossimi mesi la propria connessione su rete fissa, 3 milioni vogliono attivarla per la prima volta, ed il 60% è favorevole a rendere il 5G subito operativo ovunque mentre solo il 14,4% si ritiene contrario al 5G perché crede che danneggi alla salute.Come scegliere il providerNel rapporto sono stati analizzati anche i criteri con i quali gli italiani scelgono a quale provider affidarsi per la loro connessione internet. Tra le cose da considerare quando si sceglie la compagnia telefonica sono presenti:

Irina Derefko Oramai internet, ha preso il posto della parola parlata, della scrittura, della socialità. Per quanto riguarda il 5G beh, questo la dice lunga su quanto la maggioranza degli italiani sia consapevole di ciò che comporta una tecnologia del genere in termine di salute. Non si perde occasione di ribadire che quello italiano, a parte una piccola minoranza, era, è, e sarà il popolo del: basta che si mangia. 2

Focahontas Alla fine basta leggere gli studi dell'Istituto Ramazzini di Bologna per capire che il 5g non è poi così sicuro come vogliono farci credere. In generale c'è un esperimento che potete fare pure a casa, prendete 2 frutti poco maturi e soprattutto con pressoché lo stesso stato di maturazione e dopodiché uno lo mettete vicino al modem WiFi e un altro lo mettete in un luogo sicuro lontano da fonti di calore e di radiazioni, ovviamente non nel frigo; utilizzate più varietà di frutta così da rendere l'esperimento più attendibile. Giorno dopo giorno guardate cosa succede, a voi la scoperta. 1

