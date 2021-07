https://it.sputniknews.com/20210713/camorra-smantellati-due-gruppi-criminali-ad-acerra-26-arresti-12123010.html

Camorra, smantellati due gruppi criminali ad Acerra: 26 arresti

L'operazione fa seguito ad un'altra, eseguita lo scorso 29 giugno, che aveva portato al fermo di 17 persone. 13.07.2021, Sputnik Italia

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione in Acerra (Napoli), Caivano (Napoli), Napoli, San Gimignano (Siena), Benevento, Cosenza e Siracusa a un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Dda nei confronti di 26 indagati, di cui 22 in carcere e 4 ai domiciliari.I soggetti sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, alle estorsioni aggravate dal metodo mafioso, nonché alla commissione di reati in materia di armi, contro il patrimonio e la persona.Le indagini, svolte dai Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna e coordinate dalla Dda partenopea, hanno posto sotto la lente gli assetti della criminalità organizzata attivi nel territorio del comune di Acerra e gli interessi dagli stessi nutriti nel settore legato alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di vario tipo, principalmente cocaina, hashish e marijuana, ovvero in quello dei reati contro il patrimonio. Alla fine del mese di giugno i carabinieri avevano messo a segno un'altra operazione nel comune di Acerra, che aveva portato all'arresto di 17 persone indiziate per reati di associazione mafiosa.

