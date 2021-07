https://it.sputniknews.com/20210713/benzina-alle-stelle-nuovo-aumento-verde-fino-a-165-a-litro-12125782.html

Benzina alle stelle, nuovo aumento: verde fino a 1,65 a litro

Benzina alle stelle, nuovo aumento: verde fino a 1,65 a litro

In continuo aumento i prezzi di diesel e benzina, due centesimi in più nelle ultime due settimane, secondo i dati forniti dal ministero dello Sviluppo... 13.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-13T11:40+0200

2021-07-13T11:40+0200

2021-07-13T11:40+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/837/41/8374111_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_69f879762de0a20593570302d9b367d8.jpg

Prezzi dei carburanti alle stelle per effetto degli allentamenti da lockdown. Il prezzo della benzina sfiora 1,65 euro a litro. A fine giugno la verde costava 1,628 euro a litro, un aumento di più di un centesimo a settimana. Analogamente il prezzo medio del diesel ha superato 1,5 euro a litro, il livello più alto da giugno del 2019. E' quanto emerge dalle rilevazioni settimanali del ministero dello Sviluppo economico, con il prezzo medio in modalità self service a 1.649,60 centesimi e diesel a 1,508 euro a litro. Per la verde si tratta del prezzo massimo dal novembre 2018. La settimana precedente la benzina si attestava a 1,634 euro a il gasolio a 1,494 euro. Secondo gli esperti, ad aver influito in misura maggiore sui rincari sono stati l'allentamento delle misure anti-Covid, così come le oscillazioni del prezzo del greggio sui mercati internazionali.

https://it.sputniknews.com/20210630/la-nuova-stangata-per-le-famiglie-aumenti-record-per-benzina-e-diesel-11954682.html

wasp A forza di spremere i cittadini, arriveremo al momento che la scelta sarà tra mangiare o pagare. Voglio vedere cosa succederà 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia