Alterare il genoma umano per curare le malattie? Il parere dell'Oms

Alterare il genoma umano per curare le malattie? Il parere dell'Oms

Alcuni scienziati hanno ipotizzato la modifica del genoma umano per il trattamento di alcune malattie. Su questo tema il Direttore Generale dell'OMS ha... 13.07.2021

2021-07-13T19:25+0200

2021-07-13T19:25+0200

2021-07-13T19:25+0200

La modifica del genoma umano ha un grande potenziale per il trattamento delle malattie, ma deve essere eseguita in modo sicuro, efficiente ed etico. E' questo il parere dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulle modifiche del DNA umano, espresso nelle raccomandazioni del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus il 12 luglio. Il documento presentato lunedì da un gruppo di 18 esperti internazionali dell'Oms fornisce consigli e raccomandazioni sui meccanismi istituzionali, nazionali, regionali e globali rilevanti per la ricerca sulle modifiche del genoma umano.Il registro globale sulle modifiche del genoma umanoGli scienziati hanno affermato che tutti gli studi che coinvolgono l'editing del genoma umano dovrebbero essere resi pubblici. Nel 2019 l'Oms ha approvato la prima fase di un nuovo registro globale per monitorare i cambiamenti al genoma umano. "Le nuove tecnologie di modifica del genoma offrono grandi promesse e speranze per coloro che soffrono di malattie che una volta pensavamo incurabili. Ma alcuni usi di queste tecnologie pongono anche sfide uniche e senza precedenti: etiche, sociali, normative e tecniche", aveva dichiarato Tedros. I benefici e i rischiTra i potenziali benefici di questo metodo di trattamento delle malattie ci sono diagnosi più rapida e accurate, terapie mirate. L'Oms afferma che le terapie geniche somatiche, che comportano la modifica del DNA di un paziente per curare o curare una malattia, sono state utilizzate con successo per affrontare l'HIV, l'anemia falciforme e l'amiloidosi da transtiretina. La tecnica potrebbe anche migliorare notevolmente il trattamento per una varietà di tumori.Tuttavia, esistono alcuni rischi, soprattutto per quanto riguarda la modifiche del genoma umano ereditabile, che alterano il genoma degli embrioni umani e potrebbero essere trasmessi alle generazioni successive, modificando i tratti dei discendenti.

