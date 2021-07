https://it.sputniknews.com/20210713/allerta-dagli-usa-sul-vaccino-jj-possibile-relazione-con-rarissima-malattia-neurologica-12123308.html

Allerta dagli Usa sul vaccino J&J: possibile relazione con rarissima malattia neurologica

La FDA ha emesso un avviso sul rischio maggiore di sviluppare la sindrome di Guillain-Barré. Finora 100 casi e un morto. 13.07.2021, Sputnik Italia

La Food and Drug Administration ha emesso un avviso su una rara malattia neurologica individuata come potenziale reazione avversa del vaccino contro il Covid19 sviluppato da Johnson & Johnson. Alcuni casi della sindrome di Guillain-Barré sono stati messi in relazione con la somministrazione del vaccino monodose Janssen. Si tratta di 100 casi in tutto, di cui 95 gravi e uno letale, avvenuti negli Stati Uniti, su un totale di 12,5 milioni di dosi somministrate. I casi di sintrome Guillain-Barré negli UsaSecondo quanto riportato dal New York Times i sintomi della malattia si sarebbero sviluppati a tre settimane dall'inoculazione del vaccino, legato anche a rari casi di trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino (VITT). In particolare un uomo di 57 anni del Delaware, che negli ultimi 4 anni aveva sofferto di un ictus e un infarto, è morto all'inizio di aprile dopo essere stato vaccinato ed aver sviluppato la sindrome.I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc) hanno riferito che la maggior parte dei casi sono stati segnalati a due settimane dalla vaccinazione, principalmente tra soggetti maschi con più di 50 anni. Benefici superano i rischiLa FDA, tuttavia, ha assicurato che i benefici del vaccino nella prevenzione di complicazioni e morte per il Covid-19 continuano di gran lunga a superare i rischi di potenziali effetti avversi gravi. Tuttavia l'ente regolatorio emetterà un avviso sul foglio informativo del farmaco destinato a fornitori e pazienti. L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e gli altri enti regolatori dei Paesi europei potrebbero associarsi all'avviso che dovrebbe essere emesso martedì 13 luglio. Cos'è la sindrome di Guillain-Barré La sindrome di Guillain-Barré è un attacco ai nervi periferici caratterizzato da debolezza o addirittura paralisi progressiva, il più delle volte a partire dalle gambe e talvolta salendo fino a raggiungere i muscoli respiratori poi i nervi della testa e del collo. La sindrome colpisce tra 3.000 e 6.000 persone ogni anno negli Stati Uniti.La FDA ha avvertito che nella maggior parte delle persone i sintomi iniziano entro 42 giorni dalla somministrazione. Inoltre, chi ha ricevuto il vaccino monodose devono consultare urgentemente un medico in caso di difficoltà a camminare, deglutire o masticare, nonché in caso di problemi di linguaggio, visione doppia, incapacità di muovere gli occhi in particolare.

