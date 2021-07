https://it.sputniknews.com/20210713/afghanistan-esplosione-nel-centro-di-kabul-almeno-4-vittime-civili-12127755.html

Afghanistan, esplosione nel centro di Kabul: almeno 4 vittime civili

Afghanistan, esplosione nel centro di Kabul: almeno 4 vittime civili

L'esplosione si è verificata durante l'ora di punta nel centro della capitale afghana. 13.07.2021

Un'esplosione avvenuta a Kabul ha causato la morte di almeno quattro civili e il ferimento di altri cinque.A riferirlo, con un comunicato stampa, è la polizia della capitale afghana.Stando ai primi rapporti preliminari, la deflagrazione è avvenuta nell'ora di punta "nel centro di Kabul".Al momento nessuna organizzazione ha rivendicato la paternità dell'attacco, che arriva in un periodo in cui la tensione è tornata a salire nel Paese.La situazione in AfghanistanIn Afghanistan è in atto uno scontro tra le forze governative e il movimento talebano*, che ha conquistato territori significativi nelle aree rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. L'escalation arriva in concomitanza con il ritiro delle truppe americane, che Washington ha promesso di completare entro l'11 settembre.*I talebani sono un gruppo terroristico, bandito in Russia ed in altri Paesi

