Abrignani (Cts): “Entro fine agosto 30.000 casi al giorno. Per Europei comportamenti a rischio”

L’immunologo difende il vaccino come unica soluzione per difendersi dalle infezioni gravi. E dice di guardare al Regno Unito per decidere come agire. 13.07.2021, Sputnik Italia

L’andamento dei contagi con la variante Delta sempre più diffusa fanno prevedere che entro un mese e mezzo, cioè alla fine di agosto, in Italia ci saranno circa 30.000 infezioni al giorno, come accade oggi in Gran Bretagna. Lo dice al Corriere della Sera l’immunologo e componente del Cts Sergio Abrignani.Un’eventualità possibile è che ci siano aumenti dei contagi per Abrignani, perché “si trattava di tanti giovani, cioè persone appartenenti alle categorie meno vaccinate”.Il vaccino è l’unica difesaLa circolazione della variante “super diffusiva”, la Delta, sarà presto predominante anche in Italia, come successo in Spagna, Portogallo e Regno unito, ma “ci fa star bene vedere che, dove il tasso di vaccinazione è ampio, si è protetti dalle forme gravi. Invece di morire una persona infettata ogni 50, infatti, a perdere la vita è una su mille”, dice l’immunologo.Il consiglio, quindi, è quello di guardare a quello che succede all’estero, in particolare in Inghilterra dove dal 19 luglio saranno tolte le restrizioni nonostante i contagi in aumento e, “visto che siamo circa un mese e mezzo indietro”, valutare le mosse. Una, due o tre dosiPer Abrignani la dimostrazione che il vaccino è l’unica arma di difesa è che “una dose protegge comunque dalla malattia grave”. E “di fronte alla variante Delta due dosi di Pfizer proteggono meno dalla malattia lieve o asintomatica, visto che la copertura scende dal 94 al 64%, ma sono comunque efficaci contro le forme più pesanti, visto che le due percentuali sono rispettivamente 95 e 93%”.

msan.mr Si tratta certamente di 30.00o asintomatici o al massimo paucisintomatici. Non spacciate droghe allucinogene! 0

Irina Derefko Questo è un pazzo criminale da rinchiudere immediatamente. 0

