Whatsapp, foto che si autodistruggono in arrivo con un futuro aggiornamento

Whatsapp, foto che si autodistruggono in arrivo con un futuro aggiornamento

La funzionalità era stata richiesta a gran voce da un gran numero di utenti negli scorsi mesi. 12.07.2021

2021-07-12

2021-07-12T17:14+0200

2021-07-12T17:14+0200

WhatsApp Web ha iniziato a ricevere un aggiornamento che consente agli utenti di inviare foto e video che possono essere visualizzati una sola volta.La nuova funzionalità, chiamata "visualizza una volta" (view once in inglese), è stata originariamente individuata in una recente versione beta di WhatsApp per Android e non è ancora stata implementata per tutti gli utenti su dispositivi mobili, ma sembra che ora sia stata testata anche su WhatsApp Web.A riportare la notizia è il portale WABetaInfo, secondo cui con il lancio di WhatsApp Web versione 2.2126.11 gli utenti potranno di far sparire dalla chat foto e video una volta visualizzati.Per attivare la nuova funzionalità, gli utenti avranno a disposizione il pulsante "visualizza una volta" durante la condivisione di contenuti multimediali tramite il client Web, se la funzione è già disponibile per il loro account WhatsApp. Il mese scorso, la funzione "visualizza una volta" per le versione Android di WhatsApp era stata testata con la versione beta 2.21.14.3. A novembre dello scorso anno, la piattaforma di proprietà di Facebook ha introdotto una funzione di messaggistica a scomparsa che consente agli utenti di intrattenere conversazioni che scompaiono dopo sette giorni.Nei giorni scorsi è stato reso noto che con un prossimo aggiornamento WhatsApp darà agli utenti la possibilità di inviare foto e video senza compressione, permettendogli così di regolare la qualità di visualizzazione.

