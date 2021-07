https://it.sputniknews.com/20210712/vaia-ai-giovani-guidate-il-paese-fuori-dalla-pandemia-12097692.html

Vaia ai giovani: ‘Guidate il paese fuori dalla pandemia!’

La positività aperturista del professore Francesco Vaia si sposa sempre perfettamente con il rigore scientifico. Incoraggia i giovani e racconta il progresso... 12.07.2021, Sputnik Italia

Il professore lo definisce un suo “accorato appello ai Giovani”, quello che fa in un video pubblicato per spiegare la risposta immunitaria creata dai vaccini, anche contro le varianti come la Delta.Avanti con le vaccinazioni, “fino probabilmente anche a un’altra dose di richiamo”, ma riaprendo “sempre di più” per “riappropriarci sempre di più dello spazio della socialità” anche se “con rigore”.Monoclonali l’arma in piùIl professore Vaia informa i suoi follower su Facebook che ha parlato con il professore Rino Rappuoli della Toscana Life sciences a proposito degli anticorpi monoclonali e dell’uso di quelli di seconda generazione.Afferma che sono stati ottenuti risultati eccellenti nella fase uno e che ora prosegue la sperimentazione di fase 2 e 3.

