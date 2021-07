https://it.sputniknews.com/20210712/vaccino-reithera-annuncia-risultati-degli-studi-di-fase-due-efficacia-al-99-12112614.html

Vaccino, ReiThera annuncia risultati degli studi di fase due: "Efficacia al 99%"

Vaccino, ReiThera annuncia risultati degli studi di fase due: "Efficacia al 99%"

Lo studio di seconda fase è stato condotto su 917 volontari di età superiore ai 18 anni, mostrando un'efficacia del candidato vaccino dopo la prima dose pari... 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12T14:26+0200

2021-07-12T14:26+0200

2021-07-12T14:26+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/9982574_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_df37afc7773126148d1fcb8acbb1aa62.jpg

Il vaccino italiano sviluppato da ReiThera ha mostrato un'efficacia contro il Covid-19 pari al 93% dopo la prima dose, che si eleva al 99% a ciclo di immunizzazione concluso. Lo ha comunicato la biotech italiana in una nota sull'esito dello studio di Fase 2” COVITAR” con GRAd-COV2, il suo nuovo candidato al vaccino COVID-19. Efficacia e sicurezza del vaccinoIn particolare, l'azienda ha comunicato che il vaccino è stato ben tollerato "alla prima, e ancora meglio alla seconda somministrazione". Sono stati registrati eventi avversi da lievi a moderati e di breve durata, principalmente correlati a dolore e indurimento nel sito di iniezione, affaticamento, dolore muscolare e cefalea.In oltre il 93% dei volontari è stata ottenuta una risposta anticorpale tre settimane dopo la prima dose, raggiungendo una sieroconversione del 99% dopo la seconda dose. A cinque settimane dalla prima vaccinazione, il titolo di entrambi gli anticorpi anti-spike e neutralizzanti SARS-CoV-2 era paragonabile a quello misurato in un gruppo di riferimento di pazienti guariti dall'infezione da COVID-19.Il vaccino GRAd-COV2Il candidato vaccino contro SARS-CoV-2 di ReiThera si basa su un nuovo vettore adenovirale di replicazione difettoso (denominato GRAd) proprietario di simian (gorilla) che codifica per la proteina spike del coronavirus a lunghezza intera (GRAd-COV2 ). Sviluppando la risposta anticorpale contro la proteina spike, che consente al coronavirus di entrare nelle cellule umane, il candidato vaccino protegge dall'infezione da Covid-19.I test cliniciI trial clinici sono stati condotti su 917 volontari con più di 18 anni di età in 24 centri dislocati su tutto il territorio italiano. Il 25% dei soggetti che hanno partecipato ai test ha più di 65 anni o presenta una condizione associata a un aumentato rischio di malattia grave in caso di infezione da SARS-CoV2.“Siamo molto entusiasti dei dati preliminari di Fase 2 del nostro studio COVITAR", ha affermato Roberto Camerini, MD Reithera Direttore Medico. “Il nostro candidato al vaccino - prosegue - ha confermato la sua eccellente sicurezza e il buon profilo di immunogenicità in un'ampia coorte. ReiThera ribadisce il suo impegno nella lotta contro il COVID-19 di fronte alla pressante domanda globale di vaccini aggiuntivi". L'Independent Data Safety Monitoring Board (Comitato indipendente per la valutazione della sicurezza) e il Comitato direttivo (Comitato scientifico per la valutazione dell'efficacia) dello studio hanno raccomandato la continuazione dello sviluppo clinico del vaccino GRAd-COV2 a seguito della recente revisione dei dati .

https://it.sputniknews.com/20210422/vaccini-litaliano-reithera-pronto-dopo-lestate-10450396.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia