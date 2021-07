https://it.sputniknews.com/20210712/usa-trasformano-europa-in-vassallo-per-combattere-russia-e-cina---politico-12102926.html

Nota che gli europei stanno gradualmente perdendo la loro indipendenza e questo sta portando al crollo della comunità transatlantica. Per gli Stati Uniti, l'Europa è importante nel confronto tra Russia e Cina. Maçães, in particolare, fa riferimento a una recente dichiarazione dello storico Luuk van Middelaar, secondo cui l'Europa nei rapporti con l'America si sta spostando dallo status di partner a quello di vassallo. Lo stesso punto di vista è condiviso dal primo segretario generale del Servizio europeo per le relazioni esterne Pierre Vimont, che, secondo Maçães, ritiene che il concetto di Europa vassalla stia diventando più realistico. Crede che ci siano diverse ragioni a supporto di questa tesi. Si tratta innanzitutto di un cambiamento nella configurazione delle forze sulla scena mondiale, dove la Cina ha sostituito la Russia come principale avversario dell'America.Inoltre, gli europei non possiedono più il precedente potenziale economico e militare, quindi in caso di attacco da parte della Russia o della Cina, è improbabile che siano in grado di resistere da soli, ha affermato Maçães. Inoltre Washington si sente vulnerabile poiché la produzione in Cina rappresenta già più del 70% di quella americana, mentre l'Unione Sovietica non ha mai superato il 40%. Ha concluso che gli Stati Uniti nel loro "percorso di vita" si stanno muovendo verso una nuova coinvolgente Guerra Fredda, mentre l'Europa rischia di affrontare un declino geopolitico.

