Studio argentino dimostra che il vaccino Sputnik V genera un'elevata risposta anticorpale - RDIF

Nel 94% degli individui vaccinati con Sputnik V sarebbe stata sviluppata una forte risposta immunitaria al COVID-19. 12.07.2021, Sputnik Italia

Uno studio condotto da scienziati argentini ha dimostrato che il vaccino russo antiCOVID-19, Sputnik V, genera alti livelli di anticorpi IGG e anticorpi neutralizzanti in individui non infetti e precedentemente infetti. Lo riferisce oggi il il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF). Le risposte anticorpali COVID-19 sono state valutate in 288 dipendenti sanitari, ai quali sono state somministrate fino a due dosi del vaccino russo in Argentina.Stando ai dati dello studio, il 94% delle persone non infette da coronavirus ha sviluppato una forte risposta immunitaria come risultato della somministrazione di una dose di Sputnik V.Coloro che hanno precedentemente contratto la malattia avranno una protezione sufficiente con il primo componente di Sputnik V, contneuto nel vaccino Sputnik Light, ha concluso la ricerca, aggiungendo che la seconda dose del vaccino non risulta essere necessaria per loro.Finora, il vaccino russo è stato approvato in 67 paesi in tutto il mondo, inclusa l'Argentina. Secondo un'analisi ad interim di uno studio pubblicato sulla rivista medica The Lancet all'inizio di febbraio, lo Sputnik V mostra un'efficacia del 91,6%.Lo sviluppatore del vaccino ha stimato la sua efficacia al 97,6% sulla base dell'analisi dei dati sui cittadini russi vaccinati.

Don Camillo "Piccolo spazio pubblicità" diceva una famosa canzone di Vasco Rossi. In questo caso pubblicità completamente inutile, in quanto lo sputnik5 è stato un flop totale. I dati della pandemia in Russia parlano chiaro. La Russia, la prima a creare un vaccino ha i dati della pandemia peggiori al mondo. Per putin è una scommessa persa. 0

