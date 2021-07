https://it.sputniknews.com/20210712/sileri-la-variante-delta-diventera-prevalente-ma-niente-mascherina-allaperto-12108848.html

Sileri: “La variante Delta diventerà prevalente ma niente mascherina all’aperto”

Sileri: “La variante Delta diventerà prevalente ma niente mascherina all’aperto”

Il sottosegretario alla Salute difende la decisione di togliere l’obbligo e conferma che gli assembramenti della movida e per Euro 2020 hanno contribuito alla... 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12T08:39+0200

2021-07-12T08:39+0200

2021-07-12T08:39+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10246798_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_779e56a292fe77bda5ab34382c1be683.jpg

La variante Delta del coronavirus “entro dieci giorni” diventerà “prevalente” in Italia e parte della sua rapida diffusione è legata agli assembramenti della movida dopo le riaperture e a quelli legati agli Europei 2020, vinti dall’Italia.Sileri, nell'intervista al quotidiano torinese, ha aggiunto che “non c’è bisogno di ripristinare l’obbligo di mascherina all’aperto, ma vanno rafforzati i controlli in caso di assembramenti” e vanno effettuate sanzioni se non si rispettano le regole.Evoluzione simili al Regno UnitoSileri ha evidenziato che in Italia, quindi, ci sarà un andamento dei contagi “simile a quella che abbiamo visto in Gran Bretagna”.Un aumento esponenziale che andrà di pari passo, e questa è la notizia confortante, con l’aumento dei vaccinati con doppia dose “a settembre saremo intorno al 70-75% di immunizzati”.Questo consentirà di poter valutare le situazioni delle infezioni più razionalmente e decidere eventuali zone rosse facendo “riferimento al numero di ricoveri, più che a quello dei contagi”.Scuola e contagiIl sottosegretario alla Salute è passato poi a trattare un tema spinoso, la movida, le discoteche e i giovani.Per Sileri si possono riaprire le discoteche a patto che ci siano “regole ferree, compreso l’obbligo di tampone per poter entrare. In questo modo si dà un motivo in più ai ragazzi per sottoporsi al test e si aumenta la diagnostica sul territorio”. Parlando di giovani si guarda automaticamente anche alla ripresa della scuola.Per Sileri un punto importante sarà “la campagna diagnostica nelle scuole, con tutti i mezzi disponibili”. Altra nota da tenere sotto controllo sono i docenti non vaccinati, il 15% del totale e distribuito solo in alcune Regioni, più di 60 mila solo in Sicilia, ha sottolineato Sileri, spiegando che non serve l’obbligo ma “la moral suasion: far capire al personale scolastico che deve vaccinarsi innanzitutto per tutelarsi, perché lavoreranno in un contesto a rischio”.

schardif Fiera dei ciarlatani incalliti 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

vaccinazione in italia, coronavirus in italia