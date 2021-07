https://it.sputniknews.com/20210712/putin-sullucraina-la-russia-resta-il-terzo-partner-commerciale-anche-da-paese-aggressore-12118112.html

Putin sull'Ucraina: la Russia resta il terzo partner commerciale anche da "paese aggressore"

Putin sull'Ucraina: la Russia resta il terzo partner commerciale anche da "paese aggressore"

Con il pretesto della presenza di un nemico esterno vengono assorbiti i resti dell'economia ucraina, ha scritto il presidente russo Vladimir Putin... 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12T18:05+0200

2021-07-12T18:05+0200

2021-07-12T18:05+0200

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/10053231_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_d472ad91d6dd4824f16d301abef0e7ca.jpg

Nell'articolo pubblicato oggi il capo di stato russo scrive che con lo stesso pretesto, intendendo la coltivazione dell'immagine di un nemico interno ed esterno, sono in corso l'assorbimento dei resti dell'economia ucraina e lo sfruttamento delle sue risorse naturali."A breve avverrà la vendita dei terreni agricoli ed è ovvio chi li comprerà. Sì, da tempo in tempo all'Ucraina vengono concessi finanze e mutui, però con le proprie condizioni e gli interessi, con preferenze ed agevolazioni per le compagnie occidentali. A proposito, chi ripagherà questi debiti? A quanto pare, si presume che lo dovrà fare non solo l'attuale generazione di ucraini, ma anche i loro figli, nipoti e, probabilmente, pronipoti", ha scritto Putin.Proseguendo ad analizzare la tesi del "paese-aggressore", Putin ha osservato che centinaia di migliaia di cittadini ucraini si sono recati in Russia per lavorare e guadagnare ed ha ricordato che la Russia è tra i tre partner commerciali principali dell'Ucraina.Nelle scorse settimane il presidente Putin si era detto preoccupato per l’espansione militare dei Paesi occidentali in territorio ucraino.In particolare aveva indicato come problematica l'eventuale creazione di basi militari straniere sul territorio dell'ex Repubblica sovietica.

https://it.sputniknews.com/20210630/putin-ha-promesso-che-scrivera-un-articolo-sulla-storia-di-russia-e-ucraina-11947605.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, mondo