Putin sul Donbass: "le promesse si sono rivelate menzogne"

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso nel suo articolo un'opinione, secondo cui a Kiev il Donbass non è necessario. 12.07.2021, Sputnik Italia

Come osservato dal capo di stato russo nell'articolo "Sull'unità storica di russi e ucraini", pubblicato sul sito del Cremlino, il presidente attuale dell'Ucraina Vladimir Zelensky è salito al potere con gli slogan su raggiungimento di pace, ma "le sue promesse si sono rivelate menzogne": "non è cambiato nulla e per alcune cose la situazione in Ucraina e intorno al Donbass è anche degenerata".La Russia non permetterà mai che i suoi territori storici e le persone che vivono lì vengano usati contro la Federazione Russa, si legge nell'articolo del presidente russo Vladimir Putin."Tutti gli artifici legati al progetto "anti-Russia" per noi sono chiari. E non permetteremo mai che i nostri territori storici e i nostri cari che vivono lì siano usati contro la Russia. A coloro che intraprenderà un tale tentativo vorrei dire che in tal modo loro distruggeranno il proprio paese", scrive Putin.Gli accordi di Minsk restano disattesiUn'alternativa al Minsk II per la risoluzione nel Donbass attualmente non esiste, sostiene il presidente russo nel suo articolo.

