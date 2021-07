https://it.sputniknews.com/20210712/papa-francesco-visitera-la-conferenza-sul-clima-cop26-a-glasgow-12116623.html

Papa Francesco visiterà la conferenza sul clima COP26 a Glasgow

Papa Francesco visiterà la conferenza sul clima COP26 a Glasgow

Papa Francesco si recherà alla 26° Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) a Glasgow in programma... 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12T21:15+0200

2021-07-12T21:15+0200

2021-07-12T21:15+0200

italia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/12099015_0:0:1893:1066_1920x0_80_0_0_dd777da5026de25fad3aa3555e00850c.jpg

"I vescovi cattolici scozzesi hanno accolto con favore la prospettiva di un incontro con Papa Francesco alla conferenza COP26 a Glasgow a novembre", afferma una nota pubblicata su Facebook.Il portavoce dell'organizzazione, citato nella nota, ha sottolineato che i vescovi della Scozia esprimono il loro sostegno orante al Papa che si sta riprendendo dopo il suo recente intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.La 26° Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) si svolgerà a novembre a Glasgow, in Scozia. Al vertice parteciperanno i rappresentanti di circa 200 paesi, tra cui leader mondiali, esperti e attivisti. L'incontro dei leader mondiali nell'ambito del vertice di Glasgow è previsto per il 1° e 2 novembre, e in totale il vertice durerà due settimane. Al summit si prevede di adottare una serie di documenti sui temi della riduzione delle emissioni di gas serra e del raggiungimento della neutralità del carbonio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, mondo