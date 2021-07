https://it.sputniknews.com/20210712/papa-francesco-restera-ricoverato-al-gemelli-ancora-per-qualche-giorno-12113735.html

Papa Francesco resterà ricoverato al Gemelli "ancora per qualche giorno"

Continuano ad essere buone le condizioni del Santo Padre, ricoverato dal 4 luglio scorso presso il Gemelli di Roma. 12.07.2021, Sputnik Italia

La degenza post operatoria del Sommo Pontefice presso il Gemelli dovrebbe durare "ancora qualche giorno".Lo riferisce il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, che ha effettuato il consueto aggiornamento sulle condizioni di salute del Papa in seguito all'intervento chirurgico all'intestino:Nella giornata di ieri il Pontefice, come riferito da Bruni, "ha desiderato incontrare alcuni piccoli pazienti del vicino reparto di Oncologia con i rispettivi familiari che, successivamente, lo hanno accompagnato sul terrazzino del decimo piano" per l'Angelus.Nel pomeriggio c'è stato poi spazio per la celebrazione della Santa Messa nella Cappellina privata della struttura ospedaliera.Bruni ha quindi puntualizzato che il Papa ha gioito per il successo della Nazionale italiana agli europei e per il trionfo dell'Argentina nella Copa America:L'intervento di Papa BergoglioIl Papa è stato ricoverato domenica 4 luglio al Gemelli per sottoporsi in serata all'intervento in anestesia generale, durato circa tre ore. Francesco è stato trasferito al decimo piano del Policlinico, nella "stanza dei Papi", che ospitò anche Karol Wojtila, dove trascorrerà una degenza di dieci giorni.

