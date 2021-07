https://it.sputniknews.com/20210712/palermo-guarisce-dal-covid-19-ma-muore-in-un-incidente-sul-lavoro-12116727.html

Palermo, guarisce dal Covid-19 ma muore in un incidente sul lavoro

Palermo, guarisce dal Covid-19 ma muore in un incidente sul lavoro

Un operaio edile è morto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportante cadendo da un'impalcatura. Era appena tornato a lavoro dopo un periodo di... 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12T18:25+0200

2021-07-12T18:25+0200

2021-07-12T18:25+0200

palermo

lavoro

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/10498817_0:219:2500:1625_1920x0_80_0_0_0d4571b53a365c05b7fac14b2de2e065.jpg

Tragedia a Palermo, un operaio edile muore in ospedale per un incidente sul lavoro. Vincenzo Ribaudo, 42 anni di Belmonte Mezzagno, è deceduto al Villa Sofia per i gravissimi traumi riportati dopo essere caduto da un'impalcatura. Era appena rientrato a lavoro dopo un periodo di malattia causa Covid-19. L'operaio era impegnato in lavori di ristrutturazione a Mondello, quando si sarebbe accasciato su se stesso e poi precipitato da un'altezza di tre metri, secondo quanto testimonia un collega che ha assistito all'incidente. E' stato lui ad chiamare l'ambulanza che ha trasportato il 42enne all'ospedale, dove è morto poco dopo il ricovero al trauma center dell'ospedale.Il malore, però, è soltanto una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. La Procura di Palermo, intanto, ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro del cantiere. La documentazione della ditta che stava svolgendo i lavori di ristrutturazione è stata acquisita per accertare il rispetto delle norme amministrative, fiscali e di sicurezza.Nelle prossime ore il sostituto procuratore deciderà, sulla base delle valutazioni del medico legale, se procedere con l'autopsia o restituire la salma alla famiglia. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Mondello, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia. L'operaio lascia una moglie e due bambine.Il rapporto Inail sugli infortuni sul lavoroNonostante il numero di infortuni sul lavoro nei primi quattro mesi dell'anno sia lievemente inferiore rispetto allo stesso periodo del 2020, il numero delle morti bianche è aumentato del 9,3%.Nei primi 120 giorni dell'anno ci sono stati 306 incidenti con esito fatale, in media 2,55 al giorno. Le denunce di infortunio presentate sono state 171.870 in totale.

Andrea I PADRONI SONO PIU' ASSASSINI DEI VIRUS 1

schardif La variante Ponteggio , è già stato detto ? 0

2

palermo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

palermo, lavoro, italia