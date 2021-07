https://it.sputniknews.com/20210712/nuove-regole-in-francia-in-bar-centri-commerciali-treni-e-aerei-solo-se-vaccinati-o-con-test-12121189.html

Nuove regole in Francia: in bar, centri commerciali, treni e aerei solo se vaccinati o con test

Nuove regole in Francia: in bar, centri commerciali, treni e aerei solo se vaccinati o con test

Da agosto il green pass diventerà obbligatorio in Francia per coloro che si recano in bar e ristoranti, salgono su treni, aerei ed autobus a lunga percorrenza... 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12T23:32+0200

2021-07-12T23:32+0200

2021-07-12T23:32+0200

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/12121129_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_00fae17288093908c84f1afd465e7184.jpg

Inoltre, a partire dal 21 luglio il green pass sarà richiesto alle manifestazioni di cultura, concerti, recite, festival. Il "lasciapassare sanitario" dovrà essere presentato da tutti i visitatori che hanno compiuto i 12 anni, ha sottolineato il capo di stato."Il nostro approccio sarà semplice: essere grati per il senso civico e fare pressione su coloro che non sono stati vaccinati e non su tutti", ha sottolineato Macron. Ha osservato che è necessario agire ora nel contesnto della diffusione del nuovo ceppo Delta.Il presidente della Repubblica ha aggiunto che dall'autunno i test PCR per il Covid-19, salvo i casi in cui vengono eseguiti su prescrizione medica, saranno a pagamento. Lo scorso 4 luglio il ministro della Salute francese Olivier Veran ha affermato che il paese potrebbe riscontrare la quarta ondata di coronavirus già a fine luglio per della comparsa del ceppo Delta.

https://it.sputniknews.com/20210704/francia-allarme-del-ministro-salute-su-possibile-arrivo-nuova-ondata-di-covid-19-a-fine-luglio-12014707.html

volpeneldeserto Macron sei un servo dei Rothschild,fottuto criminale,i francesi si ribelleranno , guerra civile alle porte !!! 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, mondo