Nintendo, copia di Super Mario 64 venduta all'asta $ 1,64 milioni

Si tratta di un esemplare storico di Super Mario 64 per Nintendo 64, mantenuto in condizioni sostanzialmente perfette dal proprietario. 12.07.2021

A pochi giorni dall'exploit di un esemplare di una cartuccia di The Legend of Zelda per NES venduta a $870.000, un'altra delle saghe storiche di Nintendo ha fatto registrare un nuovo record.A fare la voce grossa, questa volta, è stato niente meno Mario, con una copia praticamente intonsa di Super Mario 64, messa in commercio nel 1996, che è stata battuta all'asta per l'esorbitante cifra di $ 1.560.000 .Un esemplare più unico che raro, valutato con un punteggio 9,8 A++ nella scala di valutazione Wada, corrispondente ad uno stato sostanzialmente assimilabile con quello del giorno della prima commercializzazione, avvenuta però ben 25 anni fa. Nel loro annuncio per l'asta, i battitori hanno definito l'esemplare "un pezzo di importanza unica per il mondo dei videogiochi", conservato "nel miglior modo possibile".Nel mese di aprile una cartuccia del leggendario videogioco Super Mario Bros era stata aggiudicata all'asta per la cifra di $ 660.000.

