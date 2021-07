https://it.sputniknews.com/20210712/messina-incendio-in-una-discarica-colonna-di-fumo-nero-dai-rifiuti-in-fiamme---video-12110986.html

Messina, incendio in una discarica: colonna di fumo nero dai rifiuti in fiamme - Video

Messina, incendio in una discarica: colonna di fumo nero dai rifiuti in fiamme - Video

Le fiamme sono divampate in un'azienda di smaltimento a Piano Stinco, frazione di Torrenova. I pompieri lavorano dalle prime luci dell'alba per spegnere il... 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12T11:02+0200

2021-07-12T11:02+0200

2021-07-12T11:02+0200

sicilia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/848/55/8485597_0:64:1281:784_1920x0_80_0_0_431ca45cdd8e638cd5dfcad8ae1eb9b0.jpg

Gli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina sono al lavoro dalle 5 del mattino per spegnere un incendio esploso nella discarica di Piano Stinco, a Torrenova. Una colonna di fumo nero si è sollevata da un cumulo di rifiuti in fiamme, in base alle immagini in un video diffuso sui social. Nonostante l'entità del rogo, nessuna persona sarebbe coinvolta, riferiscono i pompieri. La squadra 9A del distaccamento di Sant'Agata di Militello è intervenuta con Aps (autopompa serbatoio) e Pick-up con modulo antincendio, per estinguere il fuoco. La sede centrale ha inviato la ABP (autobotte pompa) per un maggiore carico idrico. L'incendio sarebbe in fase di spegnimento. Prosegue intanto sull'isola l'incubo incendi, dopo il drammatico week end passato. La giornata di domenica 11 luglio è stata diramata l'allerta rossa per i roghi. Particolarmente e rischio le province di Agrigento e Palermo. Un vasto incendio della macchia mediterranea ha interessato la provincia di Caltanissetta. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Guardia Forestale.

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sicilia, italia