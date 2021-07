https://it.sputniknews.com/20210712/mattarella-riceve-la-nazionale-e-berrettini-avete-reso-onore-allo-sport-12118406.html

Mattarella riceve la Nazionale e Berrettini: “Avete reso onore allo sport”

Mattarella riceve la Nazionale e Berrettini: “Avete reso onore allo sport”

E il presidente ringrazia in modo particolare Mancini e Vialli. Al capo dello stato donate una racchetta da tennis e una maglia degli Azzurri con il numero 10. 12.07.2021, Sputnik Italia

È stato il primo impegno ufficiale da Campioni d’Europa, dopo l’arrivo a Roma all’alba. I giocatori della Nazionale di calcio italiana e Matteo Berrettini, vicecampione di Wimbledon, sono stati ricevuti dal presidente Sergio Mattarella al Quirinale in un’atmosfera ancora carica di emozioni e gioia dopo la vittoria di Euro 2020 e la finale dell’importante torneo di tennis.E poi il capo di stato ha voluto fare “un ringraziamento a Roberto Mancini: la fiducia che ha sempre manifestato, la rivoluzione nell'impostazione del gioco, l'accurata preparazione di ogni partita. Grazie, grazie davvero Mancini". E poi a Gianluca Vialli: "Un ringraziamento particolare a Gianluca Vialli perché in TV ha espresso sentimenti ed emotività che tutti avvertivamo".L’accoglienza al QuirinaleI giocatori campioni Europei hanno mostrato la coppa appena scesi dal pullman che li ha accompagnati al Colle. Sull'account Twitter della Federazione italiana giuoco calcio sono state pubblicate le immagini di Mancini che insieme al capitano Giorgio Chiellini alza la coppia davanti all'ingresso del Quirinale.La Nazionale e Berrettini hanno ascoltato l’inno nazionale nei giardini del Quirinale prima della cerimonia e anche il presidente della Repubblica ha scandito le parole dell’inno di Mameli che gli sportivi hanno urlato ancora una volta dopo i tanti festeggiamenti di ieri. E poi rivolgendosi a Berrettini, il primo tennista italiano ad arrivare in finale a Wimbledon, ha aggiunto: “Arrivare alla finale di Wimbledon ma la rimonta del primo set equivale a una vittoria". Una maglia e una racchetta in donoIl mister della nazionale Mancini ha voluto rispondere al presidente al Quirinale: "Non le nascondo soddisfazione per quello che abbiamo fatto scrivendo una delle più belle pagine della storia del calcio. Questa vittoria la dedichiamo a tutti gli italiani". Dopo i ringraziamenti la Federazione italiana giuoco calcio (Figc) ha consegnato, come omaggio, al presidente della Repubblica la maglia azzurra con il numero 10 e le firme dei giocatori neo campioni d'Europa, in ricordo della vittoria di ieri sera contro l'Inghilterra.E una racchetta da tennis è stata invece regalata da Berrettini e dalla Federazione tennis. "Questa vittoria è per lei, che è stato il nostro primo tifoso - ha aggiunto Chiellini rivolgendosi a Mattarella - e ai milioni di italiani nel mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli”.

