L'OMS segnala: la variante Delta contagia anche tra i completamente vaccinati

12.07.2021

Casi di reinfezione dal ceppo Delta del coronavirus vengono registrati anche tra i completamente vaccinati, ma la malattia si manifesta in forma lieve e senza ricoveri, ha dichiarato in un briefing il capo scienziato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Soumya Swaminathan.L'esperta ha sottolineato che i vaccini non proteggono dall'infezione al 100% ma riducono in maniera notevole la possibilità di forma grave della malattia o decesso dal COVID-19.La variante indiana del coronavirus è stata identificata ad ottobre. Successivamente in essa sono state distinte tre sottospecie: B.1.617.1, B.1.617.2 (variante Delta) e B.1.617.3. Si distinguono per diverse mutazioni nella proteina spike. La variante Delta è stata identificata in molti Paesi del mondo e secondo il parere del viceministro della Salute, Sileri, diventerà prevalente anche in Italia.

