La Spiaggia dei conigli di Lampedusa diventa a numero chiuso da giovedì

Troppi assembramenti e erosione idrogeologica della zona. Online il sito per prenotare l’ingresso nella riserva naturale gestita da Legambiente Sicilia. 12.07.2021, Sputnik Italia

La prenotazione sarò obbligatoria, pena il mancato accesso a una delle spiagge più famose e belle d’Italia, la Spiaggia dei conigli sull’isola di Lampedusa.Ingressi contingentati, un numero chiuso e posto riservato. La decisione di chiudere alla massa la parte del litorale dell’isola siciliana è stata presa per i troppi assembramenti e i troppi turisti che mettono a rischio l’ecosistema e la sopravvivenza della spiaggia stessa.Il sito dedicato per la prenotazione è già online e il numero chiuso sarà in vigore da giovedì 15 luglio. Come funzioneràL’ingresso resta gratuito, ma la riserva naturale “Isola di Lampedusa”, così si chiama la nota spiaggia, sarà sottoposta a regole chiare e severe per l’ingresso. Legambiente Sicilia, che gestisce l’area, ha deciso di fare entrare al massimo 300 persone per turno per tutelare lo straordinario e vulnerabile ambiente costiero, “tutelare l’ambiente e garantire una rispettosa esperienza di fruizione”, si legge sul sito. Si può prenotare soltanto una fascia oraria e al massimo tre giorni in una settimana, per garantire l’accesso a più persone possibili. È possibile prenotare al massimo in gruppi di quattro persone contemporaneamente, mentre per i minori di sei anni non serve la prenotazione. Il pass può essere riservato non più di 20 giorni prima dell’arrivo e non è possibile prenotare lo stesso giorno della visita alla Spiaggia dei conigli. Non hanno bisogno di prenotare i residenti di Lampedusa e Linosa, sino a 25 persone per ogni fascia. Tutte le regolePer entrare nella Spiaggia dei conigli bisogna rispettare molte regole. Eccone alcune.

