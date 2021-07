https://it.sputniknews.com/20210712/kerry-a-mosca-segnali-positivi-per-sviluppo-relazioni-bilaterali-e-cooperazione-per-clima-12120711.html

Kerry a Mosca: segnali positivi per sviluppo relazioni bilaterali e cooperazione per clima

Kerry a Mosca: segnali positivi per sviluppo relazioni bilaterali e cooperazione per clima

L'inviato speciale per il clima del presidente degli USA John Kerry è a Mosca per i colloqui con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12T22:07+0200

2021-07-12T22:07+0200

2021-07-12T22:07+0200

clima

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/12120666_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_4370dae8d8522467b3517a6e4c5a8afa.jpg

Il ministro russo ha affermato che la visita dell'ex segretario di Stato americano a Mosca contribuirà allo sviluppo delle relazioni bilaterali e all'allentamento delle tensioni.Il diplomatico russo ha rilevato che tale approccio corrisponde completamente allo spirito del summit di Ginevra tra i presidenti dei due paesi."Siamo pronti a consolidarlo in qualsiasi modo sulla base di un dialogo paritario e reciprocamente vantaggioso volto a trovare un equilibrio di interessi", ha aggiunto il ministro degli Esteri russo.L'inviato speciale per il clima del presidente degli USA John Kerry ha espresso speranza che la cooperazione sul tema del clima tra Russia e USA possa dare vita ad altre opportunità ed iniziative in questo campo.Il funzionario statunitenste ha fatto notare che i due paesi sono già riusciti a gettare le basi per la cooperazione sul clima."Spero che questo possa essere un inizio e uno nuovo sforzo in vista della conferenza di Glasgow", ha aggiunto Kerry.Il vertice in ScoziaLa 26° Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) si svolgerà a novembre a Glasgow, in Scozia. Al vertice parteciperanno i rappresentanti di circa 200 paesi, tra cui leader mondiali, esperti e attivisti. L'incontro dei leader mondiali nell'ambito del vertice di Glasgow è previsto per il 1° e 2 novembre, e in totale il vertice durerà due settimane. Al summit si prevede di adottare una serie di documenti sui temi della riduzione delle emissioni di gas serra e del raggiungimento della neutralità del carbonio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

clima, politica, mondo