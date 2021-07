Italia-Russia, positivo il primo semestre 2021: l'export registra un crescita del +6%

https://it.sputniknews.com/20210712/italia-russia-positivo-il-primo-semestre-2021-lexport-registra-un-crescita-del-6-12121570.html

Ad una settimana dalla conclusione di INNOPROM, la fiera dell'innovazione russa che ha visto l'Italia paese ospite d'onore, è tempo di un primo consuntivo sull'andamento degli affari tra i due paesi in questo 2021.Ernesto Ferlenghi, Vice Presidente Esecutivo di Confindustria Russia e Co-Chair del Forum di Dialogo Italo-Russo delle società civili, illustra le cifre della ripresa:Il settore più rilevante si conferma quello energetico, sia in termini di performance attuale che di prospettive a medio termine, anche in virtù dell'aumento dei prezzi di gas e petrolio:Efficienza energetica: un'opportunità da non perdereLa transazione energetica, cuore del piano di ripresa e sviluppo italiano, rappresenta un terreno fertile per la cooperazione tra Roma e Mosca, inserendosi nel contesto di una cooperazione collaudata.I numeri di INNOPROM 2021

