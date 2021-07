https://it.sputniknews.com/20210712/il-fisico-battiston-tra-10-giorni-vedremo-leffetto-di-euro-2020-sui-contagi-12109077.html

Il fisico Battiston: “Tra 10 giorni vedremo l’effetto di Euro 2020 sui contagi”

Il fisico Battiston: “Tra 10 giorni vedremo l’effetto di Euro 2020 sui contagi”

L’Rt salirà a uno entro la settimana e riprenderanno a crescere le infezioni anche in Italia. A settembre si rischia la terza ondata dei non vaccinati. 12.07.2021, Sputnik Italia

Tra luglio e agosto la campagna vaccinale deve accelerare per poter vincere la lotta contro il coronavirus e in particolare contro la variante Delta, perché altrimenti a settembre si rischia una terza ondata che colpirà soprattutto i non vaccinati. Lo dice il fisico Roberto Battiston al Giornale analizzando i dati e gli andamenti dei contagi, fortemente influenzati dalla nuova variante e dagli assembramenti legati agli Europei di calcio.I capannelli e i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia a Euro 2020, in particolare, spiega Battiston, con milioni di persone “assembrate e senza mascherina” sarà uno snodo cruciale in cui “la variante indiana è andata a nozze”. Cosa succederà a settembrePer il fisico il futuro prossimo della pandemia in Italia si capirà “tra qualche settimana”, perché “siamo in ritardo di circa almeno un mese rispetto alla situazione inglese”. Secondo Battiston “dobbiamo sfruttare questo periodo in cui la crescita è rapida ma i numeri sono ancora piccoli e dunque non intaccano gli ospedali. Bisogna fare il massimo numeri di vaccini”.È fondamentale raggiungere anche il terzo di popolazione attualmente non vaccinato, 18 milioni e mezzo over 12 anni, secondo il fisico. Si tratta di dubbiosi e no vax, ma “bisogna che gli indecisi ci pensino molto bene prima di non vaccinarsi. Prima il Covid era un rischio per la società, ora il rischio diventa soprattutto di colui che si prende la malattia senza la protezione del vaccino” e si rischia un “gran numero di morti in autunno”.

