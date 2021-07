https://it.sputniknews.com/20210712/greta-e-il-rapper-criminale-insieme-in-una-campagna-pro-vax-reazioni-disgustate-in-svezia-12110334.html

Greta e il rapper criminale insieme in una campagna pro-vax: reazioni disgustate in Svezia

Greta e il rapper criminale insieme in una campagna pro-vax: reazioni disgustate in Svezia

La nota attivista per il clima Greta Thunberg ha suscitato scalpore e anche una certa dose di disgusto nel suo Paese, dopo aver posato per una campagna... 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12T13:09+0200

2021-07-12T13:09+0200

2021-07-12T13:09+0200

coronavirus nel mondo

svezia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/9837051_0:54:3236:1874_1920x0_80_0_0_4abdb45fb1ba4f905a9b402c4bfc2db0.jpg

Sui social media, molti hanno trovato l'idea di un'icona del clima schierata con un criminale condannato piuttosto sconveniente, ma altamente indicativa della nostra era.Nella fotografia pubblicata come parte della campagna "Rimboccati la manica", che come suggerisce il doppio senso del titolo esorta gli svedesi a vaccinarsi contro il COVID-19, la Thunberg posa abbracciata dal rapper 1.Cuz, che è due teste più alto e si presenta con un poco rassicurante passamontagna e cappuccio della felpa alzato.1.Cuz è considerato una stella nascente della scena rap svedese ed è noto per essersi sempre fatto immortalare a volto coperto e non aver mai rivelato il suo vero nome. In un'intervista, ha ammesso di aver scontato due anni di carcere per un crimine, ma ha rifiutato di rivelare per quale condanna, lasciando tuttavia intendere sia stato qualcosa di piuttosto serio.I suoi testi e video musicali tendono a concentrarsi pesantemente sul crimine legato alle bande, sul traffico di droga e sull'odio per la polizia come temi ricorrenti.Sui social media, la foto e il taglio dato alla campagna hanno suscitato forti reazioni, con molti commenti decisamente negativi e critici nei confronti di questa che appare più una ‘pubblicità regresso’ che non una ‘pubblicità progresso’, come da intenzioni dichiarate."Se cerchi un'impronta temporale e una prova fotografica di quanto sia degenerata la Svezia in questi ultimi anni, allora questa immagine sarà eccellente nei libri di storia in futuro", ha osservato un utente nel campo dei commenti di Instagram.Altri si sono limitati a ironizzare suggerendo che Greta nella foto sembra una bambina presa in ostaggio.Il giornalista Ivar Arpi ha descritto l'istantanea in maniera laconica come "la nostra epoca in poche parole".Piovono critiche non solo su GretaLe critiche non si sono limitate alla sola Greta ma sono state estese all’intera campagna finanziata da privati "Rimboccati la manica", in cui personaggi famosi esortano il pubblico a farsi vaccinare contro il COVID-19. È stata bollata come null’altro che un mezzo per "aumentare l'ego delle celebrità", come ha affermato l'editorialista di Göteborgs-Posten Björn Werner. Werner ha anche riflettuto sul fatto che la campagna è in gran parte inefficace a causa della già elevata volontà degli svedesi di vaccinarsi e al contrario potrebbe rivelarsi pericolosa per il suo possibile effetto contrario di allontanare ulteriormente gli scettici, tanto è fatta male.

msan.mr Disgustosa immagine. Una ragazzina oltretutto con una disabilità mentale, manipolata "geneticamente" dagli architetti del NWO oggi in chiave pro-vaccinale! Veramente disgustoso e altrettanto vale per tutti coloro che condividono un'operazione così squallida! 2

MarioB Povera bimba... genitori delinquenti... 0

3

svezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, svezia, mondo