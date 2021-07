https://it.sputniknews.com/20210712/gli-eredi-di-bettino-craxi-costretti-a-pagare-10-miliardi-di-vecchie-lire-per-tasse-evase-12116884.html

Gli eredi di Bettino Craxi costretti a pagare 10 miliardi di vecchie lire per tasse evase

Gli eredi di Bettino Craxi costretti a pagare 10 miliardi di vecchie lire per tasse evase

La moglie e i figli dell’ex premier morto ad Hammamet hanno perso il ricorso in Cassazione per un conto svizzero riconducibile al politico. 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12T23:25+0200

2021-07-12T23:25+0200

2021-07-12T23:25+0200

tasse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/907/40/9074089_0:0:941:529_1920x0_80_0_0_be0f1581b60d73459e45ed3b5240bb66.jpg

Dovranno versare al Fisco italiano dieci miliardi di vecchie lire per le tasse evase negli anni Novanta per somme di denaro depositate su un conto svizzero.I figli e la moglie di Bettino Craxi hanno perso il ricorso in Cassazione contro gli avvisi di accertamento per le tasse da pagare su oltre 19 miliardi e mezzo di lire tra il 1992 e il 1993.Stefania e Vittorio Craxi, insieme alla moglie del segretario Psi Anna, inoltre, dovranno pagare 20mila euro di spese legali. La vicendaI fondi erano stati depositati sul conto svizzero International Gold Coast riconducibile al politico ed ex premier travolto nello scandalo Mani Pulite e morto latitante ad Hammamet nel 2000. Gli eredi avevano presentato ricorso contro una sentenza del Tribunale regionale della Lombardia che nel 2014 avevano confermato il dovuto per l’evasione fiscale.Secondo la Corte, l’ex premier aveva fatto aprire all’estero conti, come quello International Gold Coast, a prestanome già dalla metà degli anni Ottanta. Bocciata la tesi secondo cui Craxi per eludere la tassazione personale avesse poi inviato queste somme al Partito socialista. Secondo gli accertamenti dell’Agenzia delle entrate e dei giudici tributari lombardi quel conto svizzero era "materialmente riconducibile al Craxi e non al partito".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

tasse