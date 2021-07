https://it.sputniknews.com/20210712/euro-2022-scontro-auto-moto-durante-i-festeggiamenti-19enne-muore-nel-catanese-12111790.html

Euro 2020, scontro auto-moto durante i festeggiamenti: 19enne muore nel catanese

Durante i festeggiamenti per il trionfo degli azzurri a Wembley, 4 persone sono rimaste ferite ed un giovane è morto in un incidenti stradale a Caltagirone. 12.07.2021, Sputnik Italia

Lunga notte di festa in Sicilia per il trionfo dell'Italia a Wembley. Dopo il rigore di Saka parato da Donnarumma le strade si sono riempite di caroselli di auto e bandiere tricolore, per celebrare dopo 53 anni la vittoria della nazionale azzurra agli europei di calcio. Nel catanese i festeggiamenti sono stati funestati da un incidente mortale. Un giovane di 19 anni è morto in un incidente stradale nei pressi di Caltagirone. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Nello scontro sono rimasti coinvolti una moto, due scooter e l'auto di una società di vigilanza. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'ospedale Gravina, dove sono stati trasportati i feriti. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, i veicoli si stavano tutti recando al centro della città per festeggiare la vittoria dell'Italia. Altri incidenti sono stati registrati a Milano con tre giovani ricoverati in codice rosso per l'esplosione di petardi, mentre a Foggia un uomo è stato ucciso in un agguato durante i festeggiamenti.La finale di Euro 2020Davanti ai 60.000 spettatori di Wembley, l'Italia ha conquistato ieri sera il suo secondo titolo continentale, superando ai rigori l'Inghilterra con il punteggio di 3-2, al termine di una gara in larga parte dominata.Il match era iniziato molto male per gli Azzurri, finiti sotto già al 2' per la marcatura di Luke Shaw. A riaddrizzare la partita ci ha pensato però capitan Leonardo Bonucci, che al 67' ha fissato il punteggio sull'1-1.Un risultato che non è cambiato più fino al termine dei supplementari.Ci è voluta dunque la lotteria dei rigore, dove l'Italia è prevalsa anche e soprattutto grazie alle parate di Gianluigi Donnarumma, che ha detto di no a Sancho e Saka, sancendo il trionfo degli Azzurri

