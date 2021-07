https://it.sputniknews.com/20210712/euro-2020-von-der-leyen-e-merkel-si-congratulano-con-litalia-per-la-vittoria-12114931.html

Euro 2020, Von der Leyen e Merkel si congratulano con l'Italia per la vittoria

Euro 2020, Von der Leyen e Merkel si congratulano con l'Italia per la vittoria

Arrivano dalla Germania e dall'Ue le congratulazioni per la vittoria dell'Italia alla finale degli Europei 2020 contro l'Inghilterra. 12.07.2021, Sputnik Italia

Dopo la vittoria dell'Italia alla finale di Euro 2020, sono arrivati i complimenti da parte di Commissione europea e Germania. La presidente Ursula von der Leyen si è definita "molto contenta" per la vittoria degli Azzurri, mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto i suoi "auguri" alla squadra e al Paese."Aveva detto prima della partita che tifava per la squadra italiana ed è ovviamente molto contenta di questo risultato" ha affermato il portavoce dell'esecutivo comunitario, Eric Mamer.In seguito il portavoce del governo tedesco ha espresso il pensiero della cancelliera Angela Merkel sul risultato della partita di ieri sera."Posso esprimere da parte della cancelliera e del governo tedesco gli auguri alla squadra e a tutto il Paese, per questo favoloso torneo" ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, in conferenza stampa.

