Euro 2020, 49 arresti e 19 poliziotti feriti a Londra dopo la finale di Wembley

Le forze dell'ordine inglesi sono dovute intervenire a più riprese per i tafferugli verificatesi al termine della finalissima di Wembley. 12.07.2021, Sputnik Italia

Le autorità londinesi hanno riferito di aver fatto scattare le manette per 49 individui, accusati di "una varietà di reati" in seguito alla finale dei campionati Europei di calcio.Tra questi anche il ferimento di 19 poliziotti, facenti parte delle unità di servizio d'ordine dispiegate in città in concomitanza con il match tra Inghilterra e Italia.Segnalata anche un'aggressione ai danni di tifosi italiani, che sono stati attaccati da gruppi organizzati di supporter inglesi, provocando l'immediato intervento delle forze dell'ordine, specie nelle immediate vicinanze dello stadio di Wembley.La finale di Euro 2020Davanti ai 60.000 spettatori di Wembley, l'Italia ha conquistato ieri sera il suo secondo titolo continentale, superando ai rigori l'Inghilterra con il punteggio di 3-2, al termine di una gara in larga parte dominata.Il match era iniziato molto male per gli Azzurri, finiti sotto già al 2' per la marcatura di Luke Shaw. A riaddrizzare la partita ci ha pensato però capitan Leonardo Bonucci, che al 67' ha fissato il punteggio sull'1-1.Un risultato che non è cambiato più fino al termine dei supplementari. Ci è voluta dunque la lotteria dei rigori, dove l'Italia è prevalsa anche e soprattutto grazie alle parate di Gianluigi Donnarumma, che ha detto di no a Sancho e Saka, sancendo il trionfo degli Azzurri.

