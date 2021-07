https://it.sputniknews.com/20210712/due-paesi-indipendenti-un-popolo-solo-putin-scrive-un-articolo-su-russia-e-ucraina-12117190.html

Due paesi indipendenti, un popolo solo: Putin scrive un articolo su Russia e Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha scritto un articolo sull'unità storica di russi e ucraini, il cui testo finale è stato pubblicato sul sito web del... 12.07.2021, Sputnik Italia

Durante l'ultima "Linea diretta", l'annuale evento in cui il presidente risponde ad un gran numero di domande poste dai cittadini, Putin aveva promesso che avrebbe pubblicato un articolo analitico su Russia e Ucraina, dove avrebbe dichiarato la sua posizione nei confronti del quadro attuale. Secondo il capo di stato russo, i popoli russo e ucraino sarebbero un tutt'uno e, in questo senso, ha espresso la speranza che i cittadini di entrambi i paesi possano prendere visione del suo articolo.Come ricordato, la Russia ha non soltanto riconosciuto Kiev, ma ha fatto molto per rendere l'Ucraina un paese realmente indipendente.In un altro passaggio, Putin sottolineato che l'Ucraina e la Russia si sono sviluppate per secoli come un unico sistema economico e la profondità della cooperazione, che esisteva 30 anni fa, potrebbe suscitare l'invidia dell'UE.Nelle scorse settimane il presidente Putin si era detto preoccupato per l’espansione militare dei Paesi occidentali in territorio ucraino.In particolare aveva indicato come problematica l'eventuale creazione di basi militari straniere sul territorio dell'ex Repubblica sovietica.

