Ddl Zan, Scalfarotto: “Al Senato da domani sarà il Vietnam. La legge è a rischio”

Ddl Zan, Scalfarotto: “Al Senato da domani sarà il Vietnam. La legge è a rischio”

Il senatore di Italia Viva tenta un ultimo appello al Pd per raggiungere una mediazione che eviti il voto segreto e la bocciatura del testo. 12.07.2021, Sputnik Italia

L’ostruzionismo della Lega, il possibile voto segreto con i franchi tiratori, la perdita di compattezza nel Movimento 5 Stelle e in parte anche nel Pd e il muro contro muro. La vigilia del voto in Senato sul ddl Zan, si presenta per niente semplice.Si esprime così Ivan Scalfarotto sulla versione cartacea de La Stampa dopo che sulla sua possibile mediazione non è stata raggiunta l’intesa nella maggioranza e il Pd è voluto andare al voto in Aula senza perdere altro tempo. “Il regolamento offre strumenti ficcanti a chi si oppone. Non credo che riusciremo a fare i primi voti prestissimo, le destre si iscriveranno in massa a parlare, presenteranno pregiudiziali di costituzionalità… Come è noto anche i governi con maggioranze molto ampie ricorrono spesso al voto di fiducia, di fronte al Vietnam parlamentare”. Pd, Lega e le modificheIl conto dei voti, secondo Scalfarotto, non è sicuro neanche se Iv vota in massa e compatta per il ddl Zan a differenza di quello che dice il segretario Pd Enrico Letta.E il problema sta nella posizione irremovibile dei Dem sulle proposte di modifica avanzate.“Per noi la soluzione può essere spostare l’attenzione dalle caratteristiche delle vittime - l’orientamento sessuale e l’identità di genere - al movente del reato, cioè punire i reati fondati su omofobia e transfobia”, tutelando tuta “la comunità Lgbt” e evitando l’ostruzionismo della destra. Per il senatore se il Pd e il M5S accettassero la sua soluzione, la Lega non potrebbe bluffare e dovrebbe votare senza chiedere modifiche o la segretezza. Rinunciare a una mediazione per vincere su una posizione, per mettere una bandierina, “diventa un calcolo politico un po’ cinico” che “viene fatto sulle vittime di atti di violenza e discriminazione”.

