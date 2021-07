Cremlino: proroga sanzioni UE contro Russia non lascia opportunità per normalizzare i rapporti

https://it.sputniknews.com/20210712/cremlino-proroga-sanzioni-ue-contro-russia-non-lascia-opportunita-per-normalizzare-i-rapporti-12114124.html

La decisione dell'Unione Europea di prorogare le sanzioni nei confronti della Russia non lascia prospettive per normalizzare le relazioni tra Mosca e... 12.07.2021, Sputnik Italia

"Sì, la decisione sulla proroga delle sanzioni è stata presa, qua nessuna novità, effettivamente ad ora siamo costretti a lavorare in condizioni difficili", ha dichiarato il portavoce.I ministri degli Esteri dell'Unione Europea hanno formalmente redatto una proroga per altri sei mesi, fino al 31 gennaio 2022, delle sanzioni economiche contro la Russia, ha comunicato una fonte europea a Sputnik.Le misure contro i settori finanziario, energetico e della difesa sono state introdotte sette anni fa. In particolare, per alcune banche e società russe, l'accesso ai mercati dei capitali primario e secondario dell'UE è limitato ed è stato introdotto un divieto di importazione ed esportazione di armi e beni a duplice uso militare e civile.Inizialmente l'Unione Europea ha imposto tali sanzioni il 31 luglio 2014 con la validità di un anno. Nel marzo 2015 la durata delle sanzioni è stata legata alla "piena attuazione degli accordi di Minsk". Da allora le restrizioni economiche sono state prorogate per sei anni consecutivi.Mosca ha adottato le misure di risposta, intrapreso il precorso della produzione domestica di merci che venivano importate, affermando più volte che interagire con essa utilizzando tale retorica è controproducente.

Don Camillo Il mio modesto parere è che fin quando Putin non va a casa c'è poco da "normalizzare". 0

