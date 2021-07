https://it.sputniknews.com/20210712/covid-in-italia-le-regioni-chiedono-lo-stop-a-consegna-dei-vaccini-jj-e-astrazeneca-12115493.html

Covid in Italia, le Regioni chiedono lo stop a consegna dei vaccini J&J e AstraZeneca

Covid in Italia, le Regioni chiedono lo stop a consegna dei vaccini J&J e AstraZeneca

Alcune regioni italiane hanno richiesto di interrompere le consegne dei preparati AstraZeneca e Johnson & Johnson in quanto non più necessari per il... 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12

2021-07-12T16:43+0200

2021-07-12T16:43+0200

astrazeneca

coronavirus in italia

ministero della salute

vaccino

italia

Lazio, Puglia e Veneto hanno comunicato alla struttura del Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo di voler interrompere le consegne dei due vaccini poiché non ne hanno più bisogno per la campagna vaccinale.Secondo quanto affermato dall'assessore alla salute del Lazio Alessio D'Amato la regione ha abbastanza dosi per terminare la fase dei richiami. Anche l'assessore alla salute pugliese Pier Luigi Lopalco ha affermato che non sono più necessari vaccini a vettore virale come AstraZeneca e Johnson & Johnson."Le dosi che abbiamo da parte dovrebbero coprire tutte le seconde somministrazioni che dobbiamo fare: non abbiamo bisogno di ulteriori forniture di AstraZeneca" ha dichiarato l'assessore del Veneto.L'Emilia-Romagna invece ha richiesto di poter restituire circa 100mila dosi di AstraZeneca.Dosi di vaccino somministrate in Italia a luglioDall'inizio del mese di luglio ad ora sono state somministrate in Italia circa 5,4 milioni di dosi di vaccino con oltre 1,2 milioni di Pfizer, 33mila di Johnson & Johnson e 7.273 di AstraZeneca.

