https://it.sputniknews.com/20210712/cina-almeno-10-dispersi-e-un-morto-per-il-crollo-di-un-hotel-nello-jiangsu-12114678.html

Cina, almeno 10 dispersi e un morto per il crollo di un hotel nello Jiangsu

Cina, almeno 10 dispersi e un morto per il crollo di un hotel nello Jiangsu

L'hotel Siji Kaiyuan è crollato lunedì pomeriggio nella città di Suzhou, non lontano da Shangai. Sette persone sono state salvate tra le macerie. 12.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-12T14:53+0200

2021-07-12T14:53+0200

2021-07-12T14:53+0200

cina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/02/9968728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5280546a8e51aeaaf9543d32b2aefee.jpg

Una persona è morta nel crollo di un hotel nella città di Suzhou, nella provincia dello Jiangsu, ad ovest di Shangai. Sette persone sono state salvate dalle squadre di soccorso, mentre 10 risultano tutt'ora disperse. Lo ha comunicato l'emittente statale CCTV, secondo quanto riporta l'agenzia francese AFP. In base alle prime informazioni, l'hotel Siji Kaiyuan sarebbe crollato verso le 15.33 di lunedì 12 luglio. I soccorritori sono ancora al lavoro per tentare di riscattare le persone che risultano ancora disperse. "Le operazioni di soccorso stanno continuando ed è in corso un'indagine per determinare cosa ha causato la tragedia", ha detto la televisione di stato CCTV.Il Siji Kaiyuan è stato aperto nella città turistica di Suzhou nel 2018, con 54 camere per gli ospiti, una sala per banchetti e sale conferenze, secondo la lista sul sito di viaggi Ctrip.Le immagini pubblicate dalla CCTV hanno mostrano i soccorritori in elmetto sul luogo del disastro, con il rivestimento deformato dell'hotel visibile in cima a un cumulo di macerie. Non sono ancora state accertate le cause del crollo.

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cina, mondo